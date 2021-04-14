السعودية اليوم / باكستان تسجل 135 حالة وفاة و4681 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 135 حالة وفاة جديدة، و4681 إصابة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 734423 إصابة، منها 76757 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15754 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 641912 حالة.

// انتهى //

16:29ت م

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إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 135 حالة وفاة جديدة، و4681 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 734423 إصابة، منها 76757 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15754 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 641912 حالة.// انتهى //16:29ت م0156

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