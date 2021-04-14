السعودية اليوم / الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتؤكد أهمية استمرار التقيد بها ، وتُعلن تسجيل(929) حالة مؤكدة



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (929) حالة مؤكدة وتعافي(806) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8935) منها (986) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (401157) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (385441) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات , حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6781) حالة "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

16:16ت م

0148



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسحذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (929) حالة مؤكدة وتعافي(806) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8935) منها (986) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (401157) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (385441) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات , حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6781) حالة "رحمهم الله جميعاً".ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //16:16ت م0148

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