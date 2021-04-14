السعودية اليوم / المستشار القانوني بوزارة التجارة يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة



المدينة المنورة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

رفع عبدالرحمن بن سالم بن محمد شكر، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته لوظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة.

وعبّر عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-، مقدماً شكره لمعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على دعمه المستمر.

// انتهى //

15:55ت م

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