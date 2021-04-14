

الرياض02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أطلقت وزارة الصحة مع بداية الشهر الكريم حملة توعوية صحية تحت شعار #رمضان_سليم تسعى من خلالها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالإحترازات الوقائية في شهر رمضان المبارك للحد من إنتشار

وتشمل أهداف الحملة تشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم للتقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار كورونا والعمل على رفع نسبة الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة العديد من المنتجات التوعوية التي تبين أهمية التقيد بالإحترازات الوقائية.

// انتهى //

15:51ت م

0135



الرياض02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأطلقت وزارة الصحة مع بداية الشهر الكريم حملة توعوية صحية تحت شعار #رمضان_سليم تسعى من خلالها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالإحترازات الوقائية في شهر رمضان المبارك للحد من إنتشار كورونا ، حيث تستهدف الحملة كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم .وتشمل أهداف الحملة تشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم للتقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار كورونا والعمل على رفع نسبة الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، حيث نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة العديد من المنتجات التوعوية التي تبين أهمية التقيد بالإحترازات الوقائية.// انتهى //15:51ت م0135

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الصحة" تُطلق حملة توعوية تحت شعار #رمضان_سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.