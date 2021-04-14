شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة الشمالية" تنفذ 785 جولة رقابية على منافذ البيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 1 إلى 14 أبريل الحالي , 785 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق والتموين، شملت مدينة عرعر ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، ومتابعة أسعار السلع ، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال المدة القادمة.

وأوضح مدير الفرع أحمد الفايز أن الفرق الميدانية بفرع الوزارة باشرت 167 بلاغا خلال هذه المدة، كما تواصل أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للإجراءات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت تجارة الحدود الشمالية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".