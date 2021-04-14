شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة" تُطلق حملة "رمضان سليم " للتوعية بالإحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة مع بداية شهر رمضان الكريم حملة توعوية صحية تحت شعار "رمضان سليم" ، تسعى من خلالها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالإحترازات الوقائية في شهر رمضان المبارك للحد من إنتشار كورونا.

وتستهدف الحملة كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم و تشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم للتقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وضرورة تطبيق التباعد الإجتماعي وترك مسافة آمنة للحد من إنتشار كورونا والعمل على رفع نسبة الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، من خلال منصتها التوعوية.