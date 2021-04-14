شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف طنّين مواد غذائية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الميدانية المكثفة التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية في غرب الدمام أمس , عن ضبط طنّين من المواد الغذائية المجمدة من الدواجن واللحوم والخضروات، كانت معدة للبيع بأحد مراكز التسوق الكبرى.

وأكدت الأمانة أنه تم خلال الجولات التفتيشية ضبط مواد غذائية داخل إحدى المبردات، يظهر عليها سوء التخزين نتيجة عطل في أحد المبردات بالمنشأة، حيث تم التحفظ على جميع الكمية وإتلافها، وإغلاق المنشأة لحين استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.