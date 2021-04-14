شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : القيادة حريصة على صحة وسلامة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الشعيبي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو وزارة الصحة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله" والتي تولي أهمية بالغة بصحة المواطن وسلامته.

حضر اللقاء محمد العفالق والدكتور ايمن الخضراء وشريف عمر والدكتور خالد الملا الرئيس التنفيذي للتجمع.