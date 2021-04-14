شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القطاع الطبي يحظى بكوادر وطنية متميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة بدعم من القيادة الحكيمة والتي قدمت كل الدعم لهذا القطاع الهام ما جعله قادراً على التميز بكوادر وطنية مؤهلة أثبتت للعالم تميز شباب وشابات هذا الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الشعيبي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والذين قدموا لسموه التقرير السنوي للتجمع الصحي .

وأشاد الشعيبي باهتمام وحرص سموه على التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا من خلال كلمة سموه المتلفزة التي وجهها لأهالي المنطقة .

حضر اللقاء محمد العفالق والدكتور ايمن الخضراء وشريف عمر والدكتور خالد الملا الرئيس التنفيذي للتجمع