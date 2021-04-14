شكرا لقرائتكم خبر عن توفر مميزات نوعية .. «كاوست» تطلق «زمالة ابن رشد» للباحثين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - منح داخلية خاصة وفرص للعمل على مشاريع بحثية يتم تحديدها بمساعدة المرشدين

تواصل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مبادراتها للباحثين السعوديين بإعلانها عن "زمالة ابن رشد" التي تهدف إلى جذب المرشحين السعوديين المؤهلين، الذين يخططون لمتابعة مهن أكاديمية مع التركيز على البحث والتعليم العالي داخل الجامعة.

وتمتد الزمالة لثلاث سنوات، حيث توفّر الفرصة للمرشحين الناجحين لتلقي التوجيه والإرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس في كاوست.

وتتاح "زمالة ابن رشد" حالياً للأساتذة الباحثين من المرشحين السعوديين المؤهلين الذين يدرسون في برنامج الدكتوراة في إحدى الجامعات المرموقة، ويتوقعون حصولهم على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها في المستقبل القريب، وأيضاً لأولئك الذين أكملوا درجة الدكتوراة في جامعة موثوقة في الماضي القريب، أو حتى غيرهم من الذين يتابعون أبحاث ما بعد الدكتوراة، أو أكملوا زمالة ما بعد الدكتوراة في فترات قصيرة سابقة.

تطوير برامج بحثية مستقلة

وقد تم تصميم "زمالة ابن رشد" لمساعدة المرشحين الناجحين على تطوير برامج بحثية مستقلة، وتعلم كيفية إدارة مختبرات الأبحاث، وتطوير المناهج وتعليم طلبة الدراسات العليا.

كما توفر الزمالة، للمرشحين الناجحين، فرص العمل على مشاريع بحثية يتم تحديدها بمساعدة مرشديهم، والمشاركة في الإشراف على طلبة الدكتوراة ، وطلب الحصول على تمويل مؤمّن عبارة (منح داخلية خاصة)، فضلاً عن تعلم كيفية متابعة أبحاثهم بشكل مستقل، وكيفية إدارة مختبر أبحاث، وأيضاً تحمل مسؤوليات التدريس عندما تسنح لهؤلاء الباحثين الفرصة لذلك.

طريقة التقديم

يستطيع المرشحون المهتمون بالالتحاق بــ"زمالة ابن رشد للأساتذة الباحثين" تقديم طلبهم على الرابط التالي:

https://www.kaust.edu.sa/en/about/ibn-rushd-research-professor-positions

على أن تتضمن طلبات التقديم المستندات التالية:

• خطاب التقدم للزمالة (Cover Letter) ونسخة محدثة من السيرة الذاتية.

• بيان بحثي وبيان تعليمي.

• نماذج من العمل العلمي (اختياري).

• 5-3 رسائل توصية مع أسماء كاتبيها وتفاصيل التواصل معهم.