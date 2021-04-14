الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تودع أرباح المساهمين نهاية مارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات طريقة صرف أرباح الربع الرابع من العام المالي 2020م للمساهمين.

أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

وقالت الشركة في بيان لها إنه بالإشارة إلى إعلان سابق يوم 18/08/1442هـ الموافق 31/03/2021م بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية التاسعة بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020م، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع أرباح الربع الرابع من العام المالي 2020م ابتداءً من يوم الثلاثاء 08/09/1442هـ الموافق 20/04/2021م في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية في تداول عند إغلاق التعاملات يوم الثلاثاء 17/08/1442هـ الموافق 30/03/2021م.

قيمة أرباح سهم المتقدمة للبتروكيماويات

وأوضحت أن الإيداع سيتم طبقًا لسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك في جميع المصارف المحلية في المملكة بواقع (0.65) ريال للسهم الواحد.

وسوف يقوم مصرف الراجحي بعملية توزيع الأرباح للمساهمين المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم، وفي حال وجود أي استفسارات أخرى بشأن الأرباح يمكن الاتصال بمصرف الراجحي على الرقم 8001228888 أو زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي.

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