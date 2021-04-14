جامعة الملك فيصل توجه بالنظر في طلبات تأجيل اختبارات هذه الفئات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي إدارات كليات الجامعة بتشكيل لجنة على مستوى كل كلية للنظر في طلبات تأجيل مواعيد اختبارات الطلاب والطالبات النهائية والمقدمة من ذوي الأعذار، أو ممن لديهم ظروف صحية، أو ممن يشق عليهم الحضور من خارج الأحساء في الظروف الصحية الحالية، وذلك حرصًا من الجامعة على سلامتهم، وتقديرًا لظروفهم، وثمن معاليه لطلبة الجامعة التزامهم بالتعليمات الأكاديمية، وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية، مقدرًا لهم وعيهم وتعاونهم الكبير مع اللجان التنظيمية للاختبارات بما يحقق سلامة الجميع، وأداءهم الاختبارات في بيئة ملائمة وآمنة.

جاء ذلك خلال تفقده لإجراءات الكليات واستعداداتهم للاختبارات الحضورية، واطلاعه على التقارير الدورية التي تعدها اللجنة الرئيسية وفرق العمل المختصة بمتابعة سير عملية الاختبارات النهائية، كما أكد معاليه أن فرق العمل المختصة وتحقيقًا لمصلحتهم سترصد أي مخالفة في تطبيق التعليمات أو الإجراءات، أو تجاوز في السلوك، أو نشر مغالطات أو إساءات في حق الجامعة أو منسوبيها على منصات التواصل الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات النظامية في المخالفين، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل الإلكترونية المعلنة على الموقع متاحة لاستقبال مقترحات الطلبة.

سائلا المولى الكريم أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يكتب للطلبة العون والتوفيق في اختباراتهم، وهو ولي التوفيق.

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