الحالات الحرجة ترتفع لـ 986 والرياض تسجل 443 إصابة جديدة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث سجلت منطقة الرياض أعلى معدل إصابات بـ 443 إصابة.

وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 172 إصابة، الشرقية 130، المدينة المنورة 30، عسير 26.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بكورونا، لـ 401157 حالة بعد تسجيل 929 إصابة جديدة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 385441 بعد تسجيل 806 حالات تعافٍ جديدة، كما ارتفعت الحالات النشطة لـ 8935 بينها 986 حالة حرجة.

التحذير من التهاون في الاحترازات

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد حالات كوفيد-19 المؤكدة والحالات الحرجة والنشطة الأمر الذي دفع الجهات الصحية والأمنية إلى التحذير من مخاطر التهاون في إجراءات الحد من انتشار الفيروس.



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