- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 184 ريالاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 184 ريالاً
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.39 ريال (56.10 دولار)، مقابل، 207.98 ريال (55.46 دولار)، أمس.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 184.09 ريال (49.09 دولار)، مقابل، 181.98 ريال (48.53 دولار)، الثلاثاء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.79 ريال (42.08 دولار)، مقابل، 155.98 ريال (41.60 دولار)، أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.73 ريال (32.73 دولار)، مقابل، 121.32 ريال (32.35 دولار)، أمس.
شارك الخبر
شارك الخبر