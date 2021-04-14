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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 184 ريالاً

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 يسجل 184 ريالاً

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، مع صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 210.39 ريال (56.10 دولار)، مقابل، 207.98 ريال (55.46 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 184.09 ريال (49.09 دولار)، مقابل، 181.98 ريال (48.53 دولار)، الثلاثاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.79 ريال (42.08 دولار)، مقابل، 155.98 ريال (41.60 دولار)، أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.73 ريال (32.73 دولار)، مقابل، 121.32 ريال (32.35 دولار)، أمس.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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