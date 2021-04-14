شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة إسعافية في اليوم الأول داخل الحرم المكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها في الحرم المكي الشريف لموسم رمضان، وذلك بطواقم طبية وإسعافية مدربة على أعلى المستويات يعملون في المراكز الإسعافية المخصصة، لتغطية كافة أرجاء الحرم على مدار الساعة، وهم مجهزون بأحدث المعدات الإسعافية، ومزودون بـ7 سيارات قولف صغيرة تساعدهم على نقل المرضى والمصابين في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

ويشارك في أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي 57 متطوعاً ومتطوعة، وذلك في الفترة المسائية حيث يتمركزون في نقاط إسعافية عديدة موجودة في المسعى، وفي مشاية باب السلام وباب الملك عبدالعزيز وباب أجياد وباب الملك فهد وفي التوسعة، وكذلك في مصليات النساء.

يذكر أن الفرق الإسعافية الأساسية والتطوعية باشرت في أول أيام رمضان 15 حاله إسعافية، جرى إسعافها في موقعها، ونُقل بعضها الآخر إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.