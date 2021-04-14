شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 929 إصابة جديدة بفايروس كورونا.. 806 حالة تعافي و 8 وفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 929 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 806 حالة تعافي

و 8 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 401157 حالة، من بينها 8935 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 986 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 385441 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6781 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.