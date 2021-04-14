شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مساراً للطواف و4 للاستخدام وقت الحاجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 18 مساراً لخدمة الطائفين والمعتمرين، ووضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف، البالغ عددها 14 مساراً، إضافة إلى 4 مسارات مضافة إلى مطاف الدور الأول تستخدم وقت الحاجة، كما خُصصت مصليات لسنة الطواف تتسع لنحو 2000 مصلٍ، بتخصيص موقع ببدروم صحن المطاف، يكفي لنحو 500 مصلٍ بجانب سلم باب الفتح، إضافة إلى مصلى بالدور الأول يكفي لنحو 1500 مصلٍ، كما رُكبت مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي أن الرئاسة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام، وجُهزت خطة متكاملة لذلك أُعدّتْ مسبقاً؛ للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.