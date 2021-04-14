اجتماعي / جامعة الطائف تطلق النسخة الثانية من " حرماً آمناً "



الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أطلقت جامعة الطائف ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة -بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- خلال الشهر الفضيل مبادرة "حرماً آمناً " بنسختها الثانية لتنظيم المصليات وتطبيق التباعد الاجتماعي لقاصدي المسجد الحرام، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل المسجد الحرام .

وتنقسم المشاركة إلى نوعين: نوع يتضمن التنظيم، ونوع " صحي " لحاملي الشهادات في دورة الإسعافات الأولية .

وشددت جامعة الطائف على ضرورة أخذ الجرعة الأولى من لقاح

// انتهى //

15:42ت م

0130



الطائف 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأطلقت جامعة الطائف ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة -بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- خلال الشهر الفضيل مبادرة "حرماً آمناً " بنسختها الثانية لتنظيم المصليات وتطبيق التباعد الاجتماعي لقاصدي المسجد الحرام، ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل المسجد الحرام .وتنقسم المشاركة إلى نوعين: نوع يتضمن التنظيم، ونوع " صحي " لحاملي الشهادات في دورة الإسعافات الأولية .وشددت جامعة الطائف على ضرورة أخذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للراغبين في المشاركة بالمبادرة من منسوبي جامعة الطائف فقط , وسيتم استبعاد أي متطوع لم يتلقَّ الجرعة من اللقاح .// انتهى //15:42ت م0130

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