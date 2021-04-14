السعودية اليوم / سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، والتكامل بينهما، ومستقبل صناعة الفضاء والطيران.

كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للفضاء المرفوعة للدولة، وما تقوم به الهيئة السعودية للفضاء في سبيل تفعيل أدوارها التنفيذية بعد إقرار مجلس إدارتها باكتمال مرحلة التأسيس.

// انتهى //

15:40ت م

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الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، في مقر الهيئة بالرياض أمس الأول، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عبد العزيز عبدالله الدعيلج.وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، والتكامل بينهما، ومستقبل صناعة الفضاء والطيران.كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للفضاء المرفوعة للدولة، وما تقوم به الهيئة السعودية للفضاء في سبيل تفعيل أدوارها التنفيذية بعد إقرار مجلس إدارتها باكتمال مرحلة التأسيس.// انتهى //15:40ت م0127

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