السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة



جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، اللواء دكتور عويد العنزي , بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.

ووجهه سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد وتقديم كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:34ت م

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