السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يطلع على التقرير الإحصائي للمعاملات ومؤشر الإنجاز بإمارة المنطقة للربع الأول للعام 2021م



سكاكا 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف , على التقرير الإحصائي للمعاملات بالإمارة ومؤشر الإنجاز بإمارة المنطقة الذي قدمه وكيل الإمارة حسين آل سلطان.

واشتمل التقرير على بيانات إحصائية للمعاملات ونسب ومؤشر الإنجاز للمعاملات خلال الربع الأول من العام 2021م.

ونوه سموه بما تحقق من تقليص مدة إنجاز المعاملات إلى ما يقارب 52% من الوقت المستغرق من الفترة نفسها مطلع العام الماضي 2020م، مما أسهم في تسريع إجراءات ومعاملات المواطنين.

من جانبه أكد آل سلطان أن الدعم غير المحدود من سمو أمير المنطقة واهتمامه بتطوير العمل التقني والإداري للتحول للتعاملات الإلكترونية وما تم من تحسين في العمليات بتقليص بعض إجراءات المعاملات غير المؤثرة في سلامة الإجراء، ما أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات، حيث إن البعض منها يُنجز خلال يوم عمل واحد.

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15:26ت م

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