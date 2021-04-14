السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان



جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني ووكلاء الجامعة, الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تسلم سموه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام 1441هـ، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من إنجازات في المجالات كافة، ومنها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والنقلة النوعية التي حققتها في مجال التعليم الإلكتروني، وجهودها والأعمال التي قامت بها في جائحة

وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه طلاب وطالبات الجامعة والمنطقة بوجه عام من خدمات تقع في إطار عمل الجامعة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

15:16ت م

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جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني ووكلاء الجامعة, الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.كما تسلم سموه التقرير السنوي لجامعة جازان للعام 1441هـ، مستمعاً لشرح عن التقرير وما تضمنه من إنجازات في المجالات كافة، ومنها حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والنقلة النوعية التي حققتها في مجال التعليم الإلكتروني، وجهودها والأعمال التي قامت بها في جائحة كورونا ، وكفاءة الإنفاق من خلال الاعتماد على الكوادر الإدارية والهندسية والفنية الوطنية.وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه طلاب وطالبات الجامعة والمنطقة بوجه عام من خدمات تقع في إطار عمل الجامعة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //15:16ت م0114

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