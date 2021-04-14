السعودية اليوم / سفير المملكة في الأردن يقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة



عمّان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، الملحق العسكري العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

ورفع اللواء الركن الربيعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الغالية، وعلى الدعم والتوجيه، سائلاً الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

// انتهى //

15:13ت م

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