السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء



الدمام 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء الدكتور أحمد الشعيبي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها منسوبو وزارة الصحة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- التي تولي أهمية بالغة بصحة المواطن وسلامته.

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15:10ت م

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