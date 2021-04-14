

جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، موقع المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات بمنطقة جازان التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واستمع سموه لشرح من مدير الشؤون الإسلامية بجازان أسامة مدخلي عن المسابقة التي تقام عبر الاتصال المرئي وتشارك فيها المنطقة بـ "11" مشاركًا ومشاركة في جميع أفرع المسابقة المتمثلة في "حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، إضافة لفرع حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد والذي خصص لأبناء الشهداء".

// انتهى //

15:09ت م

0109





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.