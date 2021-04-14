

الخرطوم 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالسودان المكلف محمد خير علي والوفد المرافق له، حيث أطلعه على خطط وبرامج مكتب الرابطة بالخرطوم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد الوفد بالرعاية الكريمة من سفارة المملكة في السودان لبرامج ومشروعات الرابطة بالخرطوم والولايات السودانية، كاشفًا عن تدشين برنامج توزيع السلال الرمضانية وتوزيع برّادات المياه التي حرصت الرابطة على توفيرها للإسهام في تقديم إسناد للمساجد والجامعات والمعاهد العليا للتخفيف من شدة الحر في رمضان.

من جانبه أشاد السفير بن جعفر بجهود رابطة العالم الإسلامي في السودان والتي تأتي كأحد نماذج الهيئات والمنظمات الخيرية

// انتهى //

15:07ت م

0108



الخرطوم 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالسودان المكلف محمد خير علي والوفد المرافق له، حيث أطلعه على خطط وبرامج مكتب الرابطة بالخرطوم خلال شهر رمضان المبارك.وأشاد الوفد بالرعاية الكريمة من سفارة المملكة في السودان لبرامج ومشروعات الرابطة بالخرطوم والولايات السودانية، كاشفًا عن تدشين برنامج توزيع السلال الرمضانية وتوزيع برّادات المياه التي حرصت الرابطة على توفيرها للإسهام في تقديم إسناد للمساجد والجامعات والمعاهد العليا للتخفيف من شدة الحر في رمضان.من جانبه أشاد السفير بن جعفر بجهود رابطة العالم الإسلامي في السودان والتي تأتي كأحد نماذج الهيئات والمنظمات الخيرية السعودية التي وصل عطائها وأثرها للقريب والبعيد.// انتهى //15:07ت م0108

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يستقبل وفد مكتب رابطة العالم الإسلامي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.