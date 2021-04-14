السعودية اليوم / تقني الرياض يتابع سير اختبارات الفصل الثاني



الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

تتابع إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني من هذا العام، في إطار الجهود لمتابعة العملية التدريبية من جميع النواحي في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها.

وتعمل الإدارة العامة على الإشراف والمتابعة لكل ما يتعلق بالاختبارات النهائية، ومنها حث المنشآت التدريبية على سرعة إنهاء جميع متطلبات الاختبارات النهائية العملية والنظرية، وتهيئة البيئة التدريبية والمتدربين قبل وقت كافٍ من انطلاق الاختبارات، إضافة إلى توجيه التعليمات والتوصيات لمختلف أطراف العملية التدريبية - المتدرب والمدرب وقيادات المنشآت التدريبية - والتأكيد على ضرورة الانتهاء من رصد جميع الدرجات في أسرع وقت ممكن، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتطبيقات الصحية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن المتدربين والمتدربات يؤدون اختباراتهم في 39 منشأة تدريبية موزعة على منطقة الرياض، حيث يبلغ المجموع 39524 متدربًا ومتدربة.

وأكد المقبل أنه يتم أداء الاختبارات في جميع المنشآت التدريبية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة من الجهات المختصة كافة، ودخول المتدربين سواء للمنشآت أو القاعات التدريبية بعد إبراز تطبيق توكلنا، موضحًا أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا للخطط التي أعدتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، للوصول بمخرجاتها إلى أعلى المستويات، لتواكب النهضة الشاملة التي يعيشها الوطن تحت مظلة رؤية 2030م، سائلاً الله العلي القدير لجميع المتدربين والمتدربات التوفيق والنجاح.

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15:05ت م

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