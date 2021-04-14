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مفتي المملكة: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

مفتي المملكة: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.

وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطراً للصائم ؟:” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر “.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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