الصحة تحدد مدة التعافي من كورونا حال ظهور أعراض أم لا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة مدة وحالات التعافي في حالة الإصابة بفيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية، سواء ظهرت أعراض للمرض أم لا، وهل يتطلب ذلك عمل فحص لكورونا؟.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على سؤال جاء فيه: “في حالة إتمام ١٥ يوماً بعد أن تبين أن حالة الفحص إيجابية.. ما العمل؟ هل يتم عمل فحص عن كورونا ثانية أم عن الأجسام المضادة؟”.

في حالة وجود أعراض

وردت وزارة الصحة عبر حساب “الصحة 937” في تويتر بقولها: “بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية”.

في حالة عدم وجود أعراض

وأضافت وزارة الصحة “أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.

عافاكم الله



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