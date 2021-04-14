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شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14
تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب نظام المدفوعات الفورية “سريع”، عبر “تويتر”، قائمة بالبنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية، واستقبال الحوالات المالية.
وتشمل هذه القائمة كلاًّ من:
• بنك الجزيرة
• بنك ساب
• بنك البلاد
• الأهلي NCB
• العربي
• البنك السعودي الفرنسي
• بنك الرياض
• مصرف الراجحي
• البنك السعودي للاستثمار
• مصرف الإنماء
• سامبا
• بنك meem
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