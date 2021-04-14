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تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية

تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب نظام المدفوعات الفورية “سريع”، عبر “تويتر”، قائمة بالبنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية، واستقبال الحوالات المالية.

وتشمل هذه القائمة كلاًّ من:

• بنك الجزيرة

• بنك ساب

• بنك البلاد

• الأهلي    NCB

• العربي

• البنك السعودي الفرنسي

• بنك الرياض

• مصرف الراجحي

• البنك السعودي للاستثمار

• مصرف الإنماء

• سامبا

• بنك meem

 


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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