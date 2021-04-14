نشر حساب نظام المدفوعات الفورية “سريع”، عبر “تويتر”، قائمة بالبنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية، واستقبال الحوالات المالية.

شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

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