الحج والعمرة توضح آلية إصدار التصاريح للمعتمرين من الخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية وخطوات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

وفي وقت سابق نشرت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، آليات وضوابط إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرات العمرة من المحصنين.

خطوات واشتراطات إصدار التصاريح

وجاءت خطوات واشتراطات إصدار التصاريح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج بتأشيرات العمرة كالتالي:

– التوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة.

– التحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية (فايزر

– استرازينيكا – موديرنا – جونسون).

– تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة.

– إبراز الإسورة عند الوصول لمركز التجمع للتحقق من بيانات المعتمر والتصريح.

– الالتزام بتاريخ وفترة العمرة المخصصة للمعتمر.

آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة، آلية الشراء المسبق لتذاكر وسائل النقل بكل سهولة عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– إصدار التصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا

– الضغط على خدمات النقل من صفحة “حجز الخدمات”

– اختيار مركز النقل المناسب وعدد الأشخاص

– إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني

– ظهور شاشة إلمام عملية الدفع وتفاصيل الخدمة

– ظهور تذاكر النقل في صفحة الإعدادات عند الضغط على تذاكر النقل

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