بلدية مدينة سلطان تصادر 611 كيلو من اللحوم الفاسدة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

ضبطت بلدية مدينة سلطان ممثلة في إدارة الرقابة الصحية نحو 611 كجم من اللحوم الفاسدة وذلك خلال جولاتها الرقابية تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأشار رئيس البلدية محمد الفصيلي إلى أنه نتج عن هذه الحملات التفتيشية ضبط نحو ٦١١ كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي تم تخزينها بطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.

جهود رقابية

وأكد بأن هذه الجهود الرقابية تأتي للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها، مشيراً إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تؤكد دائماً على أنه لا تهاون في متابعة هذه الأنشطة والتأكد من تقديم أغذية سليمة وصحية والتأكد من طرق الحفظ والتخزين والتداول داخل المطاعم وفق الاشتراطات الصحية و ذلك حرصا على سلامة المستهلكين ودعا رئيس البلدية إلى الإبلاغ على الرقم ٩٤٠ في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى تخص الصحة العامة.

تطبيق لائحة العقوبات

الجدير بالذكر، أن بلدية مدينة سلطان قد ضبطت الكثير من المخالفات البلدية والصحية داخل هذه المنشآت، و تم تطبيق لائحة العقوبات المقررة ، وستستمر هذه الحملة في جهودها حتى نهاية شهر رمضان المبارك وفق توجيهات أمين المنطقة.



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