شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح المقصود بتصفيد الشياطين خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، اليوم الأربعاء، المقصود بتصفيد الشياطين خلال شهر رمضان.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وذلك لكثرة من يعمل الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك.

وأضاف "الشثري" أنه جاء فيه أن الشياطين تصفد بمعنى أنها تربط وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها لا تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان، لافتًا إلى أن ولذلك الذين يصومون يعجز الشيطان أن يصل إليهم كما كان يصل إليهم في أيام الفطر.