شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الكابتن عبدالله الغامدي يروي قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكابتن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية، لدراسة الطيران الحربي

وقال الغامدي خلال برنامج " الراصد " : دخلت الكلية على جهل مني بها ولكن الشخص الذي نصحني بالكلية لم يتم قبوله ولكن تم قبولي.

وأضاف : وعندما سألني قائد الكلية عن سبب اختياري لها فقولت لهم لأكون صقر من الصقور السعودية، رغم أنني لأعلم شئ عن الكلية.

وتابع : وكتب لي الله أن أصبح طيار وأخدم بلدي، وذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى.

وفي سياق آخر تحدث الكابتن عبدالله الغامدي عن والده المتوفى قائلًا : تمسكوا بوالديكم ماداموا أحياء حتى لو كانوا على خطأ