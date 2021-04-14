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بالفيديو..الكابتن عبدالله الغامدي يروي قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكابتن عبدالله الغامدي، اليوم الأربعاء، قصة دخوله بالصدفة لكلية الملك فيصل الجوية، لدراسة الطيران الحربي

وقال الغامدي خلال برنامج " الراصد " : دخلت الكلية على جهل مني بها ولكن الشخص الذي نصحني بالكلية لم يتم قبوله ولكن تم قبولي.

وأضاف : وعندما سألني قائد الكلية عن سبب اختياري لها فقولت لهم لأكون صقر من الصقور ، رغم أنني لأعلم شئ عن الكلية.

وتابع : وكتب لي الله أن أصبح طيار وأخدم بلدي، وذلك بتوفيقه سبحانه وتعالى.

وفي سياق آخر تحدث الكابتن عبدالله الغامدي عن والده المتوفى قائلًا : تمسكوا بوالديكم ماداموا أحياء حتى لو كانوا على خطأ

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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