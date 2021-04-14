شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم ، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر .

ورحب سموه في بداية الاستقبال بالمهندس النصر منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله .

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسخير كافة الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم