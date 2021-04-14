«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تضمنت أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

ونبّه المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة القصيم موضحًا أن الحالة تشمل (البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة - عنيزة)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد أيضًا إلى حالة مماثلة، على المنطقة الشرقية تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الخميس، وتشمل (الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - رأس تنورة).

وإلى ذلك، أصدر المركز تنبيها إلى منطقة الباحة، تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (الباحة - العقيق - القرى - المندق - بلجرشي - بني حسن)، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز أيضًا إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية بمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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