«التعليم» تطلق مبادرة «أتعرفني» للتوعية باضطراب طيف التوحد

أطلقت وزارة التعليم مبادرة "أتعرفني" للتوعية باضطراب طيف التوحد وتعريف سلوكياته وأعراضه المختلفة

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي نشرته «إدارة تعليم جازان» عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر) إن اضطراب طيف التوحد هو حالة نمو معقدة تنطوي على تحديات مستمرة في التفاعل الاجتماعي والكلام والتواصل غير اللفظي والسلوكيات المقيدة المتكررة، وتختلف آثار وشدة الأعراض من شخص لآخر.

ويعاني ذوو اضطراب طيف التوحد ضعفًا في الجوانب التالية:

- التفاعل الاجتماعي

- التواصل مع الآخرين (صعوبة في التواصل اللفظي وغير اللفظي)

- التخيل

- مقاومة في تغيير الروتين الذي اعتاد عليه

وأوضحت إدارة تعليم جازان أنه يتم تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لذوي اضطراب طيف التوحد ذوي الأداء المرتفع من خلال الدمج الكلي في الصف العادي في المدرسة العادية –يراعي في ذلك مهارات الطالب التواصلية– مع تقديم خدمات غرفة المصادر، ومراعاة ما ورد في المادة 90 والمادة 91 من القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة التي تنظم أدوات وأساليب التقويم العامة والخاصة لهذه الفئة.

بينما تقدم الخدمات التربوية والتأهيلية لفئة التوحد الذي يصحبه تخلف عقلي من خلال برنامج فصول التوحد سواء كانت فصول التوحد الملحقة بالمدرسة العادية أو فصول التوحد الملحقة بمعاهد التربية الخاصة، مع مراعاة خصائص واحتياجات هذه الفئة، مع أهمية إلحاقهم بالمرحلة التمهيدية وتوفير خدمات التدخل المبكر ما أمكن ذلك.

ويتم تدريس هؤلاء التلاميذ بنفس مراحل التعليم العام حتى إنهاء البرنامج التعليمي أو بلوغ 21 سنة.

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