الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح وتشكل سحب رعدية وهطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «المجمعة، الأفلاج، المزاحمية، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل، بيشة، تثليث، طريب» والباحة «العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن»، تشهد أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية.

وأيضًا تؤثر الأتربة المثارة والأمطار الرعدية على مكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية، أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» وجازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة» .

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك تكون سحب رعدية ونشاط للرياح مصحوبة بتدنّ في الرؤية على المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام ، بقيق، رأس تنورة، القطيف، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، حفر الباطن».

كما أن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية على القصيم « #الأسياح #البكيرية #الرس #الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة»