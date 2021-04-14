السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1923 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 180 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابًا.

// انتهى //

13:36ت م

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رام الله 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و22 وفاة، و2245 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 180 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابًا.// انتهى //13:36ت م0078

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