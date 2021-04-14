السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 1566 جولة رقابية وتغلق 18 منشأة مخالفة



الدمام 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1566 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة أمس، أسفرت عن إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 49 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية والأسواق المركزية وعدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية من خلال مركز البلاغات (940).

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13:13ت م

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