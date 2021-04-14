السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قرار توطين نشاط بيع الخضار والفواكه



نجران 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في نشاط بيع الخضار والفواكه، أسفرت عن ضبط 4 مخالفات، وحصر 13 فرصة عمل جارٍ العمل عليها وتجهيزها لشغلها بالسعوديين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بجولات على 60 محلاً لبيع الخضار والفواكه، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها 40 موظفاً، فيما بلغ عدد الموظفين الوافدين 60 من مختلف الجنسيات، مبيناً أن نسبة التوطين بلغت 40%.

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13:08ت م

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