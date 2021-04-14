السعودية اليوم / أمطار متوسطة على محافظة حوطة بني تميم



حوطة بني تميم 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حوطة بني تميم وبعض المراكز والهجر التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

// انتهى //

13:06ت م

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