

برلين 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21693 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص في رصد حالات المرض في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 3044016 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 79088 وفاة.

// انتهى //

13:02ت م

0067



برلين 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 21693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و342 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" الحكومي المختص في رصد حالات المرض في ألمانيا، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 3044016 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 79088 وفاة.// انتهى //13:02ت م0067

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 21693 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.