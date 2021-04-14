السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار على منطقة عسير



أبها 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

// انتهى //

12:59ت م

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