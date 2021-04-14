السعودية اليوم / 9948 مسجدًا وجامعًا تستقبل المصلين في جازان



جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

استقبلت 9948 مسجدًا وجامعًا المصلين بمنطقة جازان، وسط أجواء روحانية خلال شهر رمضان المبارك، والتزام تام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار

ووثقت "واس" المشاهد الروحانية في المساجد خلال صلاة التراويح، والتزام المصلين بالتباعد وارتداء الكمامات وإحضار سجادات الصلاة، إلى جانب مهام فرع الوزارة والفرق التطوعية بتنظيم دخول وخروج المصلين للمساجد والجوامع، وتوفير المعقمات، وتوعية المصلين.

// انتهى //

12:57ت م

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جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستقبلت 9948 مسجدًا وجامعًا المصلين بمنطقة جازان، وسط أجواء روحانية خلال شهر رمضان المبارك، والتزام تام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفق الخطط المعتمدة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.ووثقت "واس" المشاهد الروحانية في المساجد خلال صلاة التراويح، والتزام المصلين بالتباعد وارتداء الكمامات وإحضار سجادات الصلاة، إلى جانب مهام فرع الوزارة والفرق التطوعية بتنظيم دخول وخروج المصلين للمساجد والجوامع، وتوفير المعقمات، وتوعية المصلين.// انتهى //12:57ت م0064

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