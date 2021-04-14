السعودية اليوم / أكثر من 16 ألف زيارة منزلية للمرضى في الأحساء



الأحساء 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

نفّذ تجمع صحي الأحساء 16877 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال الربع الأول العام 2021م، حيث استفاد منها 1052 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج، من خلال 12 فرقة ميدانية تضم 81 كادراً.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.

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12:47ت م

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