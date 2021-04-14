السعودية اليوم / صرف أكثر من 97 ألف وصفة طبية عبر خدمة "وصفتي" بصحة جازان



جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس

أوضحت صحة جازان أن الوصفات الطبية المصروفة بلغت 97.711 وصفة طبية عن طريق خدمة "وصفتي" في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية البالغ عددها 163 مركزا مفعّلا للخدمة خلال الربع الأول من عام 2021م، مشيرةً إلى أن العدد التراكمي للوصفات عن طريق الخدمة منذ بدء العمل بها في صحة جازان وحتى نهاية شهر مارس للعام الجاري بلغ 430732 وصفة.

وبينت أن خدمة وصفتي الإلكترونية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية، وضمان توفر الأدوية للمستفيدين، والتيسير عليهم؛ لاستلام الدواء من أقرب صيدلية.

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12:43ت م

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