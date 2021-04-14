شكرا لقرائتكم خبر عن «شيلا الرويلي» ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة بمجال الطاقة عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختيرت شيلا الرويلي، الرئيس التنفيذي لشركة وصاية العالمية للاستثمار "إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية" ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021م لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة. ويسلط هذا التكريم، وهو الآن في عامه الرابع، الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وخلال فترة عملها في أرامكو السعودية، قادت شيلا عددًا من المشاريع المبتكرة، بما في ذلك مشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية، وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي، ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية. وتَنسب شيلا خبرتها في الشركة إلى تطويرها القيادي الذي مرّ بمراحل في التمويل والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتخطيط، واقتصاديات الطاقة.

تتمتع شيلا بشخصية متحمسة لتنمية المرأة وتمكينها، وقد برز ذلك في أنشطة التنوّع والشمول في صناعة الطاقة. ولذلك هي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.