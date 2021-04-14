رفع الأذان بمسجد جرير البجلي عبر مشروع ولي العهد لتأهيل المساجد التاريخية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد 6 سنوات من الانقطاع يُرفع الأذان وتقام الصلاة في مسجد جرير البجلي رضي الله عنه

عبر مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتأهيل المساجد التاريخية.

مسجد جرير البجلي رضي الله عنه بُني في حجة الوداع قبل 1400 عام تقريباً.

تأسيس المسجد

والمسجد أسسه الصحابي الجليل جبرير بن عبدالله البجلي وسُمي باسمه، والطاقة الاستيعابية للمسجد بعد تطويره 130 مصلياً، كما تم تطوير المسجد والاحتفاظ بهويته الأصلية.

تأهيل المساجد التاريخية

وعلق بدر العساكر ‎مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، على تطوير المسجد بقوله: “بعد 6 سنوات من الانقطاع.. يُرفع الأذان وتقام الصلاة في مسجد جرير البجلي رضي الله عنه عبر مشروع سمو سيدي ولي العهد حفظه الله لتأهيل المساجد التاريخية”.



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