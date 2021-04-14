شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المصلح: المريض الذي لا يتأثر بالصوم لايجوز له الإفطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، الفئات التي يجوز لهم الإفطار في شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنهم يقسمون إلى ستة فئات.

وقال الشيخ المصلح إنه يجوز لكل من، المريض مرضا عارضا، والمسافر، والحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء أن يفطروا، مبينا أن حكم إفطارهم يكون إما وجوبا، أو استحبابا، أو إباحة.

وأضاف أن جماهير العلماء أجمعوا على أن المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم بالمطلق بحيث لا يزيد أو يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب على المريض أن يصوم، لأن المريض الذي لا يتأثر بالصوم ليس عذرا للفطر.